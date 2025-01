Trickdiebstähle durch "Falsche Handwerker" in Neuwied

Am 20.01.2025 kam es in dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr zu zwei Trickdiebstählen im Bereich Neuwied.





Eine Tat ereignete sich in Heimbach-Weis im Oberen Markenweg gegen 16:00 Uhr und die zweite Tat ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Alemannenstraße in Irlich.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich unter dem Vorwand als Handwerker wegen eines Wasserrohrbruches in der Nachbarschaft tätig zu sein, Zutritt zu den Räumlichkeiten der Geschädigten.



Hier entwendeten sie sodann persönliche Gegenstände der Geschädigten.



Zeugen werden gebeten jedwede Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen an die Kriminalpolizei Neuwied zu übermitteln.



