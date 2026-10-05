Neuwied
Totalschaden ohne Führerschein aber mit entsprechend Promille
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In den frühen Morgenstunden des 05.10.2026 gegen 02:45 Uhr ereignete sich im Stadtteil Oberbieber, in der Straße "Im Mühlengrund" ein Verkehrsunfall.

Der Fahrzeugführer eines BMW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum. Dadurch erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden.
Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Zudem war der 21-jährige Fahrzeugführer aus Neuwied nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Er hat sich künftig für sein Verhalten strafrechtlich zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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