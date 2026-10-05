Totalschaden ohne Führerschein aber mit entsprechend Promille

Der Fahrzeugführer eines BMW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum. Dadurch erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Zudem war der 21-jährige Fahrzeugführer aus Neuwied nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Er hat sich künftig für sein Verhalten strafrechtlich zu verantworten.



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