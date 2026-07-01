Testkäufe im Bereich der Polizei Straßenhaus, Polizeiaußenstelle im Rathaus Asbach

Die Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz wurden durch das Ordnungsamt, das Jugendamt und die Polizei durchgeführt. Zielrichtung war die Überprüfung, ob geltende Jugendschutzbestimmungen hinsichtlich der Erlangung von Alkohol, Tabakprodukten und Computerspielen eingehalten werden. Die 16-jährige Testkäuferin versuchte in verschiedenen Verkaufsstellen, Tabakwaren und hochprozentige alkoholische Getränke, bzw. altersbeschränkte PC-Spiele zu erwerben. Insgesamt wurden im Bereich Asbach, Neustadt/Wied und Buchholz 10 Verkaufsstellen aufgesucht. In 6 Fällen wurden der Jugendlichen Zigaretten, Vapes oder hochprozentige Alkoholika verkauft. Die Verkaufsstellen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Das Ordnungsamt der VG Asbach, das Jugendamt der Kreisverwaltung Neuwied und die Polizei Straßenhaus weisen nochmals eindringlich daraufhin, dass die Abgabe von jugendgefährdeten Produkten an Minderjährige Ordnungswidrigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz darstellen und mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden.



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