Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikten vom 18.12. in Untersuchungshaft

Nachtragsmeldung zu "Aggressiver 21-jähriger landet im Polizeigewahrsam" vom 19.12.2025 - 10:26 Uhr. Nachdem, wie bereits berichtet, bei o. Einsatz ein 21-jähriger Tatverdächtiger als Hauptaggressor ausgemacht werden konnte, führten intensive und konzentrierte Ermittlungen des Gemeinsamen Sachgebiets Jugendkriminalität der PI Betzdorf zur Erhärtung des bestehenden Tatverdachts sowie in der Folge zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls gegen den jungen Mann.

Betzdorf (ots) -



Nachtragsmeldung zu "Aggressiver 21-jähriger landet im Polizeigewahrsam" vom 19.12.2025 - 10:26 Uhr.



Nachdem, wie bereits berichtet, bei o. g. Einsatz ein 21-jähriger Tatverdächtiger als Hauptaggressor ausgemacht werden konnte, führten intensive und konzentrierte Ermittlungen des Gemeinsamen Sachgebiets Jugendkriminalität der PI Betzdorf zur Erhärtung des bestehenden Tatverdachts sowie in der Folge zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls gegen den jungen Mann. Der 21-jährige konnte am Morgen des 23.12. durch Kräfte der PI Betzdorf an seiner Wohnanschrift in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain angetroffen und festgenommen werden. Nach Vorführung bei der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Koblenz, wurde der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt, sodass der 21-jährige in Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell