Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikt vom 04.03.2026 identifiziert

Mit Pressemeldung vom 05.03.2026, abzurufen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6229524, erbat hiesige Dienststelle Zeugenhinweise zu einem Körperverletzungsdelikt, welches sich am Vortag im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofs ereignet hatte. In diesem Zusammenhang konnte der Tatverdächtige nun identifiziert werden.



Eine Zeugin der Tat vom 04.03.2026 befand sich zur Mittagszeit des 10.03.2026 erneut im Bereich des Tatorts, als sie dort den Täter der Körperverletzung wiedererkannte. Sie informierte daraufhin die Polizeiinspektion Betzdorf, sodass umgehend mehrere Streifen an den Busbahnhof entsandt wurden. Hier konnte der von der Zeugin wiedererkannte Tatverdächtige, ein 19-jähriger Heranwachsender aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, durch die Einsatzkräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er muss sich nun in dem durch das Gemeinsame Sachgebiet Jugend wegen Gefährlicher Körperverletzung geführten Strafverfahren verantworten.



