Taschendiebstahl auf Parkplatzgelände

Am Freitag, den 12.12.2025 wurde der 61-jährige Geschädigte gegen 20:30 Uhr durch den bislang unbekannten, männlichen Tatverdächtigen auf dem Parkplatzgelände des Westerwaldparks in Oberhonnefeld-Gierend angerempelt und kurzzeitig in ein Gespräch verwickelt.

Kurz darauf stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse fest. Der Tatverdächtige wurde als ca. 165cm groß, mit Bart, von normaler Statur und mit einer dunkelblauen, in etwa hüftlangen Jacke sowie einer grün-weißen Baseball-Kappe bekleidet beschrieben.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu der verdächtigen Person oder genutzten Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





