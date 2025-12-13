Kurz darauf stellte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse fest. Der Tatverdächtige wurde als ca. 165cm groß, mit Bart, von normaler Statur und mit einer dunkelblauen, in etwa hüftlangen Jacke sowie einer grün-weißen Baseball-Kappe bekleidet beschrieben.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu der verdächtigen Person oder genutzten Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Taschendiebstahl auf Parkplatzgelände
