Taschendiebstähle zum Nachteil älterer Personen



In einem Fall am 30.04.2026 gegen 16:30 Uhr ereignete sich der Diebstahl auf Höhe der Kreisverwaltung Neuwied, als sich die 80-jährige Geschädigte auf dem Weg ins Kaufland befand. Hierbei wurde die Geschädigte laut eigenen Angaben von zwei Frauen verfolgt, die wohl in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse der Geschädigten aus einer mitgeführten Tasche entwendeten.



Am 02.05.2026 wurde einer 87-jährigen Geschädigten gegen 14:15 Uhr die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche gestohlen. Die Geschädigte befand sich im Kaufland in Neuwied und hat den Diebstahl nicht gemerkt.



In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweis der Polizei insbesondere an Seniorinnen und Senioren:

Tragen Sie Wertgegenstände möglichst nah am Körper, nutzen Sie verschließbare Taschen und bewahren Sie Geldbörsen nicht sichtbar in Einkaufstaschen und Rucksäcken auf. Seien Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Personen angerempelt oder in Gespräche verwickelt werden – dies kann gezielt zur Ablenkung dienen.



Gleichzeitig appelliert die Polizei an alle, achtsam zu sein:

Achten Sie auf ältere Mitmenschen in Ihrem Umfeld und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei. Häufig zeigen Taschendiebe ein auffälliges Verhalten, etwa dichtes Herantreten oder gezieltes Beobachten potenzieller Opfer.



Zeugen die Hinweise zu den o.a. Taschendiebstählen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-878-0 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0

Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





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