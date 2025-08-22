Tageswohnungseinbruch

Nachdem die Terassentür gewaltsam geöffnet wurde, durchsuchten die Täter das Wohnhaus. Entwendet wurde ein Geldbetrag von ca. 80,- Euro aus einer Geldkassette. Der entstandene Sachschaden übertrifft die Beute bei Weitem.



Durch einen Zeugen wurden im Tatzeitraum zwei südländisch aussehende Frauen an der Haustür des Tatobjektes bemerkt. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.



Beschreibung: zwei Frauen, davon eine etwa 27-33 Jahre alt, südländischer Phänotyp, eine etwa 1,75m, die andere etwas kleiner, dunkle Haare



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Markus Ebert, KHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 06131/4868-7451

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell