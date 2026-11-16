Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus



Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in Abwesenheit der Bewohner zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine rückwärtige Terrassentür Zutritt zum Anwesen und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Höhe des entstandenen Schadens sowie das mögliche Diebesgut sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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