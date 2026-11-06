Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Donnerstag, 05.11.2026, 11:00 Uhr bis 19:50 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Kurtscheid zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die rückwärtig gelegene Terrassentür Zutritt zum Anwesen. Im Inneren des Hauses wurden nahezu sämtliche Räume delikttypisch durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entkamen die Täter mit geringer Beute.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wiesenstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

PHK Marquardt

Telefon: 02634/952-0

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