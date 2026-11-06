Kurtscheid
Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Zeitraum von Donnerstag, 05.11.2026, 11:00 Uhr bis 19:50 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Kurtscheid zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Lesezeit 1 Minute


Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die rückwärtig gelegene Terrassentür Zutritt zum Anwesen. Im Inneren des Hauses wurden nahezu sämtliche Räume delikttypisch durchsucht.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand entkamen die Täter mit geringer Beute.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wiesenstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren