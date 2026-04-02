Tag endet im Polizeigewahrsam

Mehrfach wurde die Person durch Verkehrsteilnehmer, Passanten und Anwohner, auf Grund seines auffälligen und teilweise betrunkenen Zustandes, gemeldet. Da die erste polizeiliche Ansprache beim Verantwortlichen keine Wirkung zeigte und er im Nachgang versuchte gewaltsam einen Verkaufsautomaten zu öffnen, nächtigte er im Gewahrsam der Polizei.



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