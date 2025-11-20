Entsprechend sollte ein Drogenvortest durchgeführt werden. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst den Test mit Regenwasser zu beeinflussen, wodurch sich die Beamten jedoch nicht täuschen ließen. Diese erkannten den Täuschungsversuch, und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Täuschungsversuch bei Drogentest
