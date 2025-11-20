Täuschungsversuch bei Drogentest

Bei einer Verkehrskontrolle in der Rainstraße, stellte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf am 19.11.2025 gegen kurz nach 16 Uhr drogenkonsumtypische Auffallerscheinungen bei einem 36-jährigen Seat-Fahrer fest.

Entsprechend sollte ein Drogenvortest durchgeführt werden. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst den Test mit Regenwasser zu beeinflussen, wodurch sich die Beamten jedoch nicht täuschen ließen. Diese erkannten den Täuschungsversuch, und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



