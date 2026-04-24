Nach aktuellem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den PKW einer 70-Jährigen.
Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.
Sollten Hinweise zum potentiellen Tatfahrzeug oder dem Täter vorliegen wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Ch. Simon
Telefon: 02741/9260
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Tätersuche nach Verkehrsunfallflucht in Daaden