Tätersuche nach Verkehrsunfallflucht in Daaden

Am Freitag, den 24.04.2026, kam es zwischen 09:55 Uhr und 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Daaden.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den PKW einer 70-Jährigen.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

Sollten Hinweise zum potentiellen Tatfahrzeug oder dem Täter vorliegen wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.



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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Ch. Simon



Telefon: 02741/9260





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