Daaden
Tätersuche nach Verkehrsunfallflucht in Daaden

Symbolbild

dpa

Am Freitag, den 24.04.2026, kam es zwischen 09:55 Uhr und 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Daaden.


Nach aktuellem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den PKW einer 70-Jährigen.
Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.
Sollten Hinweise zum potentiellen Tatfahrzeug oder dem Täter vorliegen wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Ch. Simon

Telefon: 02741/9260


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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