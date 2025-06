Täterfestnahme nach Diebstählen aus Kindergärten

Der Täter stieg hierbei in die Kindergärten in Etzbach und Fürthen ein und entwendete verschiedene Gegenstände.

Im Rahmen von Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Altenkirchen konnte der Beschuldigte am Samstag, 21.06.2025, gegen 02.30 Uhr, während der Ausführung seiner dritten Tat in der Kindertagesstätte in Pracht festgenommen werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Das Motorrad, mit dem er nach Pracht fuhr, war nicht versichert. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.



