Täter öffneten mehrere PKW und entwendeten Wertsachen.

In der Nacht von Montag, 10.03.2025 auf Dienstag, 11.03.2025 kam es in der Ortslage Birken-Honigsessen zu mehreren Pkw-Aufbrüchen, bei denen bisher unbekannte Täter Wertsachen aus den teilweise unverschlossenen Fahrzeugen entwendeten.





In diesem Zusammenhang soll nochmals darauf hingewiesen werden, abgestellte Fahrzeuge entsprechend zu verschließen.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache in Wissen unter der Tel. Nr. 02742/935-0.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell