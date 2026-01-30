Straßenverkehrsgefährdung

Am 30.01.2026 kam es in den Abendstunden zwischen 19.45 - 20.00Uhr in der Neuwieder Straße auf Höhe des dortigen Zebrastreifens in Waldbreitbach zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Der oder die bislang unbekannte Täterschaft warfen Eier auf ein fahrendes Fahrzeug und gefährdeten dadurch den Fahrzeugführer.

Die Polizei Straßenhaus bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell