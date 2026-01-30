Der oder die bislang unbekannte Täterschaft warfen Eier auf ein fahrendes Fahrzeug und gefährdeten dadurch den Fahrzeugführer.
Die Polizei Straßenhaus bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Straßenverkehrsgefährdung
Der oder die bislang unbekannte Täterschaft warfen Eier auf ein fahrendes Fahrzeug und gefährdeten dadurch den Fahrzeugführer.