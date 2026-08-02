Anhausen
Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Sonntagmittag, 02.08.2026, zwischen 11:55 Uhr und 12:10 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines grauen VW Golf Variant auf der L258 zwischen Anhausen und Dierdorf.

Der PKW kam mehrfach auf die Gegenspur, so dass mindestens ein entgegenkommender PKW ausweichen musste. Der 69-Jährige Fahrer konnte einer Kontrolle unterzogen werden, sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren