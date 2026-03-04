Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung durch rücksichtslosen Radfahrer in Horhausen

Hierbei fuhr ein Radfahrer unvermittelt vom Bürgersteig auf die Fahrbahn. Ein dort befindlicher PKW-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung der Beteiligten. In dieser wurde der PKW-Fahrer von dem Radfahrer körperlich angegangen und bedroht.



Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell