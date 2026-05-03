Polizeidirektion Neuwied
Straßenverkehrsgefährdung mit Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagvormittag dem 03.05.2026 gegen 11:00 Uhr kam es in der Asbacher Straße im Bereich der dortigen Ampelanlage zu einer Straßenverkehrsgefährdung und infolgedessen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein dunkler BMW- Kombi überholte im dortigen Einmündungsbereich rücksichtslos und grob verkehrswidrig eine Fahrzeugschlange.
Hierbei kollidierte das überholende Fahrzeug mit einem Fahrzeug in der Fahrzeugschlange. Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung B 42 davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


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