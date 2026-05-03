Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigte gesucht

Der PKW-Fahrer soll hierbei mehrfach in den Gegenverkehr geraten und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeuges in der Ortslage Windhagen konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige PKW-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.
Etwaige Zeugen/Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Der PKW-Fahrer soll hierbei mehrfach in den Gegenverkehr geraten und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeuges in der Ortslage Windhagen konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige PKW-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.