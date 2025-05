Straßenverkehrsgefährdung durch riskanten Überholvorgang - Zeugen gesucht

Am Montag, dem 12.05.2025 gegen 16:25 Uhr, kam es auf der K 122, kurz nach der Ortsausfahrt Gebhardshain in Fahrtrichtung Steinebach (Sieg), zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der 26-jährige Fahrzeugführer eines silbernen Audis überholte im Bereich einer scharfen Linkskurve, vor einer Kuppe, zwei vorausfahrende Fahrzeuge trotz des entgegenkommenden Verkehrs. Ein Zusammenstoß konnte lediglich durch das schnelle Brems- und Ausweichmanöver der in gleicher Richtung fahrenden Verkehrsteilnehmer sowie des Entgegenkommenden vermieden werden. Laut Zeugenaussagen habe der aus Richtung Steinebach (Sieg) kommende Verkehrsteilnehmer auf einen angrenzenden Vorhof eines Hauses ausweichen müssen, um einen Zusammenprall der Fahrzeuge zu verhindern.



Die Polizei Betzdorf sucht weiter nach Zeugen, welche ebenfalls Angaben zu dem vorgenannten Verkehrsgeschehen machen können. Insbesondere der geschädigte Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKWs ist bislang noch unbekannt.



Etwaige Zeugen werden daher gebeten, sich unter den nachstehenden Kontaktdaten mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



