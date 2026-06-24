Straßenverkehrsgefährdung auf der B42 von Leutesdorf nach Neuwied

Kurz vor dem Ortseingang Feldkirchen versuchte der Fahrer bereits einen vor ihm fahrenden Motorroller zu überholen. Den ersten Überholvorgang brach der Fahrer noch aufgrund von Gegenverkehrs ab. Kurz darauf setzte der LKW trotz Überholverbots und wieder bei Gegenverkehr erneut zum Überholen an. Dabei musste ein entgegenkommender LKW mit Anhänger von der deutschen Post nahezu bis zum Stillstand abbremsen. Glücklicherweise kam es nicht zum Zusammenstoß von beteiligten Fahrzeugen.

Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



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