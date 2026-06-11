Störung der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Betzdorf

Aktuell besteht eine Störung in der telefonischen Erreichbarkeit der beiden Betzdorfer Polizeidienststellen.

Anrufe an die Polizei- oder Kriminalinspektion sind aktuell hierdurch nicht möglich. Der Polizeiliche Notruf 110 ist hiervon nicht betroffen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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