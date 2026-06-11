Betzdorf
Störung der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Betzdorf
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Aktuell besteht eine Störung in der telefonischen Erreichbarkeit der beiden Betzdorfer Polizeidienststellen.

Anrufe an die Polizei- oder Kriminalinspektion sind aktuell hierdurch nicht möglich. Der Polizeiliche Notruf 110 ist hiervon nicht betroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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