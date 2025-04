Störung der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Betzdorf

Aktuell kommt es zu einer Störung in der telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Betzdorf und der Kriminalinspektion Betzdorf.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notruf 110 oder die Polizeiinspektion Altenkirchen unter 02681 946-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-0

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell