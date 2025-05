Sonder-Kontrolle mit Zielrichtung E-Scooter und Fahrräder in der Neuwieder Fußgängerzone

Nach mehrfach festgestellten Verstößen und Beschwerden über fahrende Fahrrad- sowie E-Scooter-Fahrer in der Neuwieder Fußgängerzone rund um den Luisenplatz führte die Polizeiinspektion Neuwied am heutigen Samstag zielgerichtete Kontrollen durch und stand den Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung.



Es konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Um nachhaltig Wirkung zu erzielen, sollen diese Kontrollen in Zukunft in unregelmäßigen Abständen durchgeführt werden.



