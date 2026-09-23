Betzdorf
Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Samstag, den 19.09.2026, wurden in den Nachmittags- bis in die Abendstunden mehrere geparkte Fahrzeuge an der Zufahrt zur Grillhütte in Betzdorf-Bruche beschädigt.


Bislang unbekannte Täter zerkratzten vermutlich mittels eines Gegenstandes den Lack der dort abgestellten Pkw.
Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden bislang sechs Fahrzeuge beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.
Im genannten Zeitraum fanden sowohl in der Grillhütte als auch in dem nahegelegenen Tennisheim Veranstaltungen statt.
Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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