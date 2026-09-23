Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Am Samstag, den 19.09.2026, wurden in den Nachmittags- bis in die Abendstunden mehrere geparkte Fahrzeuge an der Zufahrt zur Grillhütte in Betzdorf-Bruche beschädigt.



Bislang unbekannte Täter zerkratzten vermutlich mittels eines Gegenstandes den Lack der dort abgestellten Pkw.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden bislang sechs Fahrzeuge beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Im genannten Zeitraum fanden sowohl in der Grillhütte als auch in dem nahegelegenen Tennisheim Veranstaltungen statt.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.



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