Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

In der Nacht vom 24.07.2025 auf den 25.07.2025 kam es in der Ortslage Neuwied Segendorf, zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, welche ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt waren.