Serie von PKW - Einbrüchen

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch bislang unbekannte Täter in der Ortslage Bitzen zu einer Serie von PKW-Ein- bzw.

Aufbrüchen. Dabei wurden die zum Teil unverschlossenen Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht. Die Täter erbeuteten u.a. eine geringe Menge an Bargeld sowie diverse Gegenstände des täglichen Gebrauches. Ein Teil des Diebsgutes konnte durch einen namentlich bekannten Zeugen unweit des Friedhofes in Bitzen wieder aufgefunden werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache Wissen unter der Rufnummer 02742/935-100 sowie die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741/926-0 entgegen.

Weiterhin ergeht der Hinweis durch die Polizei, Fahrzeuge niemals unverschlossen abzustellen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

PHK Jörg Zöller

Telefon: 02742/935-120





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell