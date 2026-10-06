Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Bereich Betzdorf-Kirchen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Auch in den Bereichen Wissen und Herdorf sind einzelne Taten bekannt geworden.



Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft, meist zur Nachtzeit, Zugang zu überwiegend unverschlossenen Fahrzeugen und entwendete daraus unterschiedlichste Gegenstände von mehr oder weniger hohem Wert.



Bei einigen Taten wurden die Fahrzeuge auch gewaltsam geöffnet, unter anderem durch das Einschlagen von Fahrzeugscheiben.



Die Polizei Betzdorf bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden. Hinweise können insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn sie im Zusammenhang mit der beschriebenen Serie stehen könnten.



Tipps zum Schutz vor Diebstählen



Die Polizei bittet Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, einfache Schutzmaßnahmen zu beachten, zum Beispiel:



- Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch wenn Sie es nur für

kurze Zeit verlassen.



- Achten Sie darauf, dass Fenster, Türen, Kofferraum und

Schiebedach vollständig geschlossen sind.



- Überprüfen Sie nach dem Verriegeln, ob Ihr Fahrzeug den

Verschluss der Türen beispielsweise durch ein optisches Signal

der Funkfernbedienung bestätigt.



- Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.



Schon einfache Maßnahmen können dazu beitragen, Diebstähle zu verhindern oder zumindest zu erschweren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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Quelle zur Veröffentlichung frei.





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