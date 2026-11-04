Seniorin im Bus bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Diese war in Neuwied in den Bus in Richtung Straßenhaus eingestiegen und erhielt dabei Hilfe beim Verladen des Rollators durch einen unbekannten Mann. Beim Ausstieg in Kurtscheid sei sie von zwei unbekannten jungen Frauen, die ihr dort beim Ausladen des Rollators geholfen hätten, darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Mann sich zuvor an ihrer Tasche zu schaffen gemacht hätte. Die Geschädigte stellte daraufhin das Fehlen von Bargeld und ihrer Bankkarte fest. Eine der Frauen täuschte ein angebliches Telefonat mit der Polizei vor und forderte die Geschädigte zur Herausgabe der PIN auf, weil dies angeblich die Polizei gefordert hätte. Anschließend entfernten sich die jungen Frauen in unbekannte Richtung. Der Mann sei um die 50 Jahre gewesen, schlank und habe mittellange, dunkle, lockige Haare gehabt. Die jungen Frauen werden als um die 15 Jahre und schlank beschrieben. Eine habe einen grünen Mundschutz getragen. Ein Zusammenwirken der drei Personen kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus (Tel.: 02634-9520 oder E-Mail: pistraßenhauspolizei.rlp.de) zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizeibeamte niemals nach PIN-Nummern fragen würde. Geben Sie sensible Daten niemals an Dritte weiter.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Marquardt, PHK

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell