Kirchen
Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Symbolbild

dpa

Am Dienstag, den 02.06.2026, ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der Landesstraße 280 im Bereich Kirchen (Sieg) ein Verkehrsunfall.

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Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Seat-Fahrerin die L280 aus Fahrtrichtung Niederfischbach kommend in Richtung Kirchen (Sieg).
In einer Linkskurve fiel die Fahrerin aufgrund von Müdigkeit in Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 5-köpfigen Familie, welches anschließend im Straßengraben zum Stehen kam.
Alle Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein benachbartes Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de


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