Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Tageswohnungseinbrüchen und Wohnungseinbruchdiebstählen

Dienstgebiet Polizeiinspektion Straßenhaus (ots) - Im Hinblick auf den Beginn der dunklen Jahreszeit und die damit erfahrungsgemäß einhergehende Zunahme von Wohnungseinbrüchen führte die Polizeiinspektion Straßenhaus am Donnerstag, 29.10.2026, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr umfangreiche Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Tageswohnungseinbruchskriminalität und des Wohnungseinbruchdiebstahls durch.



Hierzu waren zahlreiche Polizeikräfte im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus im Einsatz. Die Kontrollmaßnahmen konzentrierten sich auf mehrere Bereiche, insbesondere auf das Umfeld der Autobahnen. Neben stationären Kontrollstellen kamen auch offene und verdeckte mobile Streifen- und Aufklärungsmaßnahmen in zuvor festgelegten Einsatzbereichen zum Einsatz.

Im Verlauf der Kontrollaktion wurden insgesamt mehr als 100 Personen überprüft. Neben der gezielten Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität konnten dabei auch weitere Straftaten und Verkehrsverstöße festgestellt werden. Hierzu zählten unter anderem mehrere Fahrten ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie Trunkenheitsfahrten. Im Rahmen einer Kontrolle kam es zudem zur Freiheitsentziehung einer Person.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus zieht eine positive Bilanz der durchgeführten Maßnahmen.

Auch künftig wird die Polizeiinspektion Straßenhaus durch gezielte Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen einen besonderen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen legen.



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