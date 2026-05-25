Neustadt/Wied
Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der L 255
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 25.05.2026 gegen 13:00 Uhr kam es auf der L255 Neustadt/Wied Höhe Paunau zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Beteiligt sind dabei ein PKW und ein Motorrad. Zum Zwecke der Unfallaufnahme ist die L255 zwischen Neustadt/Wied und Wiedmühle gesperrt. Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Es wird gebeten von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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