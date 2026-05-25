Beteiligt sind dabei ein PKW und ein Motorrad. Zum Zwecke der Unfallaufnahme ist die L255 zwischen Neustadt/Wied und Wiedmühle gesperrt. Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Es wird gebeten von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der L 255
Beteiligt sind dabei ein PKW und ein Motorrad. Zum Zwecke der Unfallaufnahme ist die L255 zwischen Neustadt/Wied und Wiedmühle gesperrt. Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Es wird gebeten von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.