Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der L 255

Am 25.05.2026 gegen 13:00 Uhr kam es auf der L255 Neustadt/Wied Höhe Paunau zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Beteiligt sind dabei ein PKW und ein Motorrad. Zum Zwecke der Unfallaufnahme ist die L255 zwischen Neustadt/Wied und Wiedmühle gesperrt. Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Es wird gebeten von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell