Am heutigen Tag ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der L 87, Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen, ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Infolge des Unfalls ist die L 87 voll gesperrt.

Zudem ist die Ausfahrt Rheinbrohl, B 42 Koblenz in Richtung Linz, sowie die Auffahrt auf die B 42, von der L 87, aus Fahrtrichtung Bad Hönningen kommend gesperrt.

Das DRK und die Polizei Linz sind vor Ort.



Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen.

Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Linz

Am Konvikt 1,

53545 Linz/Rhein



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Thorsten Hähn, EPHK





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