Infolge des Unfalls ist die L 87 voll gesperrt.
Zudem ist die Ausfahrt Rheinbrohl, B 42 Koblenz in Richtung Linz, sowie die Auffahrt auf die B 42, von der L 87, aus Fahrtrichtung Bad Hönningen kommend gesperrt.
Das DRK und die Polizei Linz sind vor Ort.
Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Linz
Am Konvikt 1,
53545 Linz/Rhein
Telefon: 02644/943-0
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de
Thorsten Hähn, EPHK
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Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden