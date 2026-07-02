Rheinbrohl
Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der L 87, Rheinbrohl in Fahrtrichtung Bad Hönningen, ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.


Infolge des Unfalls ist die L 87 voll gesperrt.
Zudem ist die Ausfahrt Rheinbrohl, B 42 Koblenz in Richtung Linz, sowie die Auffahrt auf die B 42, von der L 87, aus Fahrtrichtung Bad Hönningen kommend gesperrt.
Das DRK und die Polizei Linz sind vor Ort.

Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen.
Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Linz
Am Konvikt 1,
53545 Linz/Rhein

Telefon: 02644/943-0
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

Thorsten Hähn, EPHK


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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