Linkenbach
schwerer Verkehrsunfall, mehrere verstorbene Personen
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 06.08.2026; ca. 21:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen den Ortschaften Linkenbach und Dürrholz.

Hierbei kollidierten zwei PKW aus noch nicht geklärter Ursache im Begegnungsverkehr.
In einem PKW wurden alle drei Insassen so schwer verletzt, dass diese noch vor Ort verstarben.
Im anderen PKW wurden alle drei Insassen schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.
Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei unter Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel: 02634-952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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