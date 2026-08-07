schwerer Verkehrsunfall, mehrere verstorbene Personen

Hierbei kollidierten zwei PKW aus noch nicht geklärter Ursache im Begegnungsverkehr.

In einem PKW wurden alle drei Insassen so schwer verletzt, dass diese noch vor Ort verstarben.

Im anderen PKW wurden alle drei Insassen schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei unter Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen aufgenommen.



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