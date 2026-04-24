Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr



Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen völlig deformierten PKW im Straßengraben und einen weiteren, im Frontbereich stark deformierten, PKW vor.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen konnte folgender Unfallhergang rekonstruiert werden:

Ein 19-jähriger PKW-Fahrer verlor mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den rechts angrenzenden Grünstreifen und von dort wiederum in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einer annähernden Frontalkollision mit einem 66-jährigen PKW-Fahrer und seiner 51-jährigen Beifahrerin.

Wie durch ein Wunder konnte der Unfallverursacher sich noch selbst aus dem PKW befreien, während die 51-Jährige mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr gerettet werden musste.

Alle Beteiligten wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verlegt.

Die L280 wurde über einen Zeitraum von etwa 2h komplett gesperrt. Die Feuerwehren Betzdorf, Alsdorf, Grünebach und Weitefeld waren mit 44 Kräften im Einsatz.



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