Schwerer Verkehrsunfall bei Niederfischbach

Am Mittwoch, den 16.04.2025 ca. 16:45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen schweren Verkehrsunfall auf der L280 bei Niederfischbach im Bereich der Abfahrt zur Industriestraße informiert.



Ersten Mitteilungen zufolge kollidierten zwei Fahrzeuge frontal miteinander, wodurch mehrere Personen verletzt und mindestens eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden ist.

Die Angaben konnten durch die eintreffenden Kräfte bestätigte werden. Die eingeklemmte Person konnte durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr Niederfischbach zügig aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden.

Bei dem Verkehrsunfall wurden nach jetzigem Stand eine Person leicht und zwei Personen schwerverletzt.

Erste Ermittlungen zum Unfallhergang weisen auf eine Missachtung der Vorfahrt hin, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen ist.



Die L280 ist aktuell zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die informierte Straßenmeisterei in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr eingerichtet.

Der Rettungsdienst befindet sich mit 3 Rettungswagen und zwei Notärzten zur medizinischen Versorgung vor Ort.



