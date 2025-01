Schwerer Verkehrsunfall bei Kasbach-Ohlenberg - 16-jährige Fußgängerin schwerstverletzt

Ein PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße in Fahrtrichtung Ohlenberg.

Zum Unfallzeitpunkt war es bereits dunkel. Auf der unbeleuchteten Strecke gingen zwei weibliche Personen am rechten Fahrbahnrand ebenfalls in Richtung Ohlenberg.

Der PKW Fahrer erfasste aus bislang ungeklärter Ursache ein 16 - jähriges Mädchen, die durch den Unfall schwerste Verletzungen erlitt.

Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das Mädchen in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht Lebensgefahr.



Die andere Fußgängerin (eine 20-jährige Frau) und der PKW Fahrer blieben unverletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war das Verkehrsunfall - Aufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz im Einsatz.



Die Kreisstraße ist für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt und der fließende Verkehr weiträumig umgeleitet worden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell