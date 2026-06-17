Polizeidirektion Neuwied Schwerer Verkehrsunfall auf der L251 zwischen Neustadt (Wied) und Sankt Katharinen Polizeidirektion Neuwied/Rhein (ots) 17.06.2026, 06:45 Uhr

i Symbolbild Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Neustadt (Wied), L251 (ots) - Am 17.06.2026 gegen 05:36 Uhr kam es auf der L251 zwischen Neustadt (Wied), OT Rott, und St. Katharinen zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Derzeit ist die L251 zwischen St. Katharinen und Rott für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird gebeten die Unfallörtlichkeit großräumig zu umfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



Tel: 02634-952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen