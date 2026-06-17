Derzeit ist die L251 zwischen St. Katharinen und Rott für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird gebeten die Unfallörtlichkeit großräumig zu umfahren.
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Schwerer Verkehrsunfall auf der L251 zwischen Neustadt (Wied) und Sankt Katharinen
Derzeit ist die L251 zwischen St. Katharinen und Rott für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird gebeten die Unfallörtlichkeit großräumig zu umfahren.