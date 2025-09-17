Schulwegkontrollen

Am Morgen des 16.09.2025 führten Kräfte der Polizeiinspektion Betzdorf an den Scheuerfelder Schulen Verkehrskontrollen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit durch.

Dabei mussten in zwei Fällen Ordnungswidrigkeiten wegen unzureichend im Fahrzeug gesicherter Kinder geahndet werden. Außerdem mussten mehrere Verkehrsteilnehmende zur Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h ermahnt werden. Geschwindigkeitsverstöße ließen sich den Betroffenen aufgrund der örtlichen Geschwindigkeitsmesstafel dabei anschaulich aufzeigen.



