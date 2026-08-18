Schulwegkontrollen zum Schuljahresbeginn: Unfall mit Fahrrad zeigt Bedeutung von Helm und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

Gerade Schulanfänger verfügen häufig noch nicht über die notwendige Erfahrung und Sicherheit im Straßenverkehr und müssen für mögliche Gefahren sensibilisiert werden. Gleichzeitig gilt es auch Autofahrer auf ihre besondere Verantwortung hinzuweisen.

Am 17.08.2026 gegen 7.55 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem ein Kind ohne Fahrradhelm vom Gehweg zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn fuhr. Durch einen herannahenden Pkw erschrak das Kind, bremste ab und stürzte auf die Fahrbahn. Zu einem Zusammenstoß zwischen Kind und Pkw kam es nicht, lediglich das Fahrrad touchierte den Pkw.

Das Kind zog sich durch den Sturz auf die Straße eine leichte Kopfverletzung zu und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der Vorgang zeigt, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelms und ein sicherer Umgang im Straßenverkehr sind. Eltern werden gebeten, den Schulweg mit ihren Kindern zu üben und auf Gefahrenstellen hinzuweisen. Gleichzeitig wird an alle Verkehrsteilnehmenden appelliert, im Bereich von Schulen und Kindergärten besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu sein.



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