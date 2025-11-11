Schulwegkontrollen / Verkehrsüberwachung

Dabei wurde insbesondere das Verhalten von Verkehrsteilnehmern an Zebrastreifen kontrolliert. Die Polizei zieht ein positives Fazit aus den Kontrollen. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden. Fahrzeugführer verhielten sich bei Sichtung von Fußgängern entsprechend der Vorschriften. Da es gerade an Zebrastreifen vermehrt zu gefährlichen Situationen kommt, nimmt es die Polizei zum Anlass hier vermehrt Kontrollen durchzuführen.



