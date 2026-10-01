Neuwied
Schulwegkontrollen mit positivem Ergebnis in Engers
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 01.10.2026 führte die Polizeiinspektion Neuwied im Stadtteil Engers Schulwegkontrollen im Rahmen "Sicherer Schulweg" durch.

Das Ergebnis der Kontrollen ist durchweg als positiv zu bezeichnen. Lediglich ein Bußgeldverfahren wegen unzureichend gesichertem Kind im Fahrzeug, wurde eingeleitet.
Es zeichnet sich in diesem Bereich ein positiver Trend in den letzten Wochen ab, und die anhaltenden Kontrollen zeigen ihre Wirkung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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