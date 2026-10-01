Schulwegkontrollen mit positivem Ergebnis in Engers

Das Ergebnis der Kontrollen ist durchweg als positiv zu bezeichnen. Lediglich ein Bußgeldverfahren wegen unzureichend gesichertem Kind im Fahrzeug, wurde eingeleitet.

Es zeichnet sich in diesem Bereich ein positiver Trend in den letzten Wochen ab, und die anhaltenden Kontrollen zeigen ihre Wirkung.



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