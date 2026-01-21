Schulwegkontrollen mit erschreckendem Fazit

Zielrichtung der Kontrollen war die ordnungsgemäße Sicherung von PKW-Insassen, insbesondere von Kindern.

Leider konnten diverse Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer selbst oder Kinder den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In drei Fällen wurden Kinder ohne jegliche Sicherung, sprich erforderlichen Sitz/Sitzerhöhung und Gurt transportiert.



Auch wenn am Morgen Zeitdruck herrscht. Es geht um Ihre Sicherheit und um die Sicherheit Ihrer Kinder!



