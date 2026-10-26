Neuwied
Schulwegkontrollen in Feldkirchen
Symbolbild

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dpa

Am Morgen des 26.10.2026 führte die Polizeiinspektion Neuwied im Rahmen der Thematik "Sicherer Schulweg" Verkehrskontrollen an der Grundschule in Feldkirchen durch.

Ein Fahrzeugführer konnte festgestellt werden, bei dem mehrere Kinder nicht entsprechend gesichert waren. Ein Bußgeldverfahren wurde daraufhin eingeleitet. Erfreulicherweise verhielt sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer vorbildlich in Sachen Insassensicherung. Weitere Kontrollen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6+56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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