Ein Fahrzeugführer konnte festgestellt werden, bei dem mehrere Kinder nicht entsprechend gesichert waren. Ein Bußgeldverfahren wurde daraufhin eingeleitet. Erfreulicherweise verhielt sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer vorbildlich in Sachen Insassensicherung. Weitere Kontrollen folgen.
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Schulwegkontrollen in Feldkirchen
Ein Fahrzeugführer konnte festgestellt werden, bei dem mehrere Kinder nicht entsprechend gesichert waren. Ein Bußgeldverfahren wurde daraufhin eingeleitet. Erfreulicherweise verhielt sich die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer vorbildlich in Sachen Insassensicherung. Weitere Kontrollen folgen.