Schulwegkontrolle mit zahlreichen Beanstandungen

Hierbei wurden innerhalb etwa einer Stunde insgesamt elf Verkehrsverstöße festgestellt. Während neun Verkehrsteilnehmende gegen die Gurtpflicht verstießen, waren zwei Kinder während der Fahrt nicht vorschriftsmäßig gesichert. Die Polizei führte in allen Fällen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren durch.



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