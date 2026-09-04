Schulwegkontrolle in Oberbieber- Positive Bilanz





Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg zu erhöhen und insbesondere auf die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen zu achten. Hierbei mussten zwei Kinder sowie eine Fahrzeugführerin ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden. Entsprechende Verwarngeld- sowie Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.



Über die Verstöße hinaus bleibt anzumerken, dass sich die überwiegende Anzahl der Verkehrsteilnehmer vorbildlich verhielt.



Ähnliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen sind bereits vorgeplant.



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