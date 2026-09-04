Neuwied
Schulwegkontrolle in Oberbieber- Positive Bilanz
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Morgen des 04.09.2026 wurden durch die PI Neuwied Schulwegkontrollen im Bereich rund um die Grundschule Oberbieber durchgeführt.



Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg zu erhöhen und insbesondere auf die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen zu achten. Hierbei mussten zwei Kinder sowie eine Fahrzeugführerin ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden. Entsprechende Verwarngeld- sowie Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

Über die Verstöße hinaus bleibt anzumerken, dass sich die überwiegende Anzahl der Verkehrsteilnehmer vorbildlich verhielt.

Ähnliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen sind bereits vorgeplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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