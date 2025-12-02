Schulbusunfall

Hierbei musste ein vollbesetzter Schulbus, aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung eines zunächst flüchtigen Verkehrsteilnehmers, eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierdurch wurden 6 Kinder leicht verletzt. Diese konnten jedoch nach kurzer medizinischer Versorgung in die Obhut der Eltern übergeben werden.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach im Nachgang ermittelt werden. Dieser wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.



