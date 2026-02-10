Hierbei konnten kleinere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Beamten wurden darüber hinaus diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Kontrolle wurde sehr positiv aufgenommen. Auch in Zukunft sollen weitere gleichgelagerte Kontrollen im Dienstgebiet der PI Straßenhaus stattfinden.
Schulbuskontrolle am Schulzentrum Dierdorf
