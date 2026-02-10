Dierdorf
Schulbuskontrolle am Schulzentrum Dierdorf
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 10.02.2026, von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Straßenhaus gemeinsam mit der Verkehrsdirektion Koblenz eine Vielzahl von Schulbuskontrollen am Busbahnhof des Schulzentrum Dierdorf durch.

Hierbei konnten kleinere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Beamten wurden darüber hinaus diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Kontrolle wurde sehr positiv aufgenommen. Auch in Zukunft sollen weitere gleichgelagerte Kontrollen im Dienstgebiet der PI Straßenhaus stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

