Schrottsammler in Vettelschoß festgestellt

Am 03.05.25 meldete ein aufmerksamer Bürger einen vermutlichen Schrottsammler, welcher langsam durch den Kauer Ring mit einem Mercedes Sprinter fuhr.

Die Beamten der PI Linz konnten das Fahrzeug noch im Kauer Ring einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass durch den Fahrzeugführer tatsächlich Schrott gesammelt wurde. Die entsprechenden Genehmigungen und Nachweise konnten nicht vorgelegt werden, so dass der Fahrzeugführer den Fahrzeuginhalt auf der Mülldeponie abladen musste. Ihn erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.



